Международный Реестр убытков открыл категории насильственного перемещения и депортации

человек, документы, ручка
Теперь можно подавать заявления о депортации детей и взрослых / Freepik

Международный Реестр ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины, расширил перечень категорий для подачи заявлений. Теперь украинцы могут подавать обращения в случаях насильственного перемещения или депортации детей и взрослых как внутри страны, так и за ее границы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Депортация детей и взрослых

Теперь можно фиксировать случаи насильственного перемещения или депортации:

  • детей (категория А2.8);
  • взрослых (категория А2.9).

Эти категории охватывают как принудительное перемещение внутри международно признанных границ Украины — в частности, на временно оккупированные территории, так и депортацию за пределы страны.

Всего на сегодняшний день в Реестре убытков доступны 13 категорий заявлений. Среди них вынужденное внутреннее перемещение, нарушение права на личную неприкосновенность, а также повреждение или уничтожение жилищного и нежилого имущества.

О Реестре убытков

Международный Реестр ущерба, причиненного агрессией РФ против Украины (RD4U), создан для сбора заявлений о компенсации ущерба, потерь или ущерба, причиненного агрессией России против Украины с 24 февраля 2022 года на территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

Это первый шаг к международному компенсационному механизму. Реестр был создан Украиной, ЕС и еще 42 странами и расположен в Гааге.

Международный реестр ущерба стартовал 2 апреля 2024 года. По прогнозам, на   возмещение ущерба   может направиться до 8 миллионов украинцев, пострадавших от войны.

Автор:
Ольга Опенько