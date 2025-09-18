Международный Реестр убытков открыл категории насильственного перемещения и депортации

Международный Реестр ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины, расширил перечень категорий для подачи заявлений. Теперь украинцы могут подавать обращения в случаях насильственного перемещения или депортации детей и взрослых как внутри страны, так и за ее границы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Депортация детей и взрослых

Теперь можно фиксировать случаи насильственного перемещения или депортации:

детей (категория А2.8);

взрослых (категория А2.9).

Эти категории охватывают как принудительное перемещение внутри международно признанных границ Украины — в частности, на временно оккупированные территории, так и депортацию за пределы страны.

Всего на сегодняшний день в Реестре убытков доступны 13 категорий заявлений. Среди них вынужденное внутреннее перемещение, нарушение права на личную неприкосновенность, а также повреждение или уничтожение жилищного и нежилого имущества.

О Реестре убытков

Международный Реестр ущерба, причиненного агрессией РФ против Украины (RD4U), создан для сбора заявлений о компенсации ущерба, потерь или ущерба, причиненного агрессией России против Украины с 24 февраля 2022 года на территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

Это первый шаг к международному компенсационному механизму. Реестр был создан Украиной, ЕС и еще 42 странами и расположен в Гааге.

Международный реестр ущерба стартовал 2 апреля 2024 года. По прогнозам, на возмещение ущерба может направиться до 8 миллионов украинцев, пострадавших от войны.