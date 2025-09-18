Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,19

+0,02

EUR

48,77

+0,12

Готівковий курс:

USD

41,25

41,16

EUR

48,86

48,68

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Міжнародний Реєстр збитків відкрив категорії щодо насильницького переміщення та депортації

чоловік, документи, ручка
Відтепер можна подавати заяви про депортацію дітей і дорослих / Freepik

Міжнародний Реєстр збитків, завданих агресією РФ проти України, розширив перелік категорій для подання заяв. Тепер українці можуть подавати звернення у випадках насильницького переміщення або депортації дітей та дорослих як у межах країни, так і за її кордони.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє  пресслужба Міністерсва юстиції.

Депортація дітей і дорослих

Відтепер  можна фіксувати випадки насильницького переміщення або депортації:

  • дітей (категорія А2.8);
  • дорослих (категорія А2.9).

Ці категорії охоплюють як примусове переміщення всередині міжнародно визнаних кордонів України — зокрема на тимчасово окуповані території, так і депортацію за межі країни.

Загалом на сьогодні у Реєстрі збитків доступні 13 категорій заяв. Серед них — вимушене внутрішнє переміщення, порушення права на особисту недоторканність, а також пошкодження чи знищення житлового й нежитлового майна.

Про Реєстр збитків

Міжнародний Реєстр збитків, завданих агресією РФ проти України (RD4U), створений для збору заяв про компенсацію збитків, втрат чи шкоди, завданих агресією Росії проти України з 24 лютого 2022 року на території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Це перший крок до міжнародного компенсаційного механізму. Реєстр був створений Україною, ЄС та ще 42 країнами і розташований у м. Гаага.

Міжнародний реєстр збитків стартував 2 квітня 2024 року. За прогнозами, на відшкодування збитків може податися до 8 мільйонів українців, що потерпіли від війни.

Автор:
Ольга Опенько