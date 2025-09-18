Міжнародний Реєстр збитків відкрив категорії щодо насильницького переміщення та депортації

Міжнародний Реєстр збитків, завданих агресією РФ проти України, розширив перелік категорій для подання заяв. Тепер українці можуть подавати звернення у випадках насильницького переміщення або депортації дітей та дорослих як у межах країни, так і за її кордони.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерсва юстиції.

Депортація дітей і дорослих

Відтепер можна фіксувати випадки насильницького переміщення або депортації:

дітей (категорія А2.8);

дорослих (категорія А2.9).

Ці категорії охоплюють як примусове переміщення всередині міжнародно визнаних кордонів України — зокрема на тимчасово окуповані території, так і депортацію за межі країни.

Загалом на сьогодні у Реєстрі збитків доступні 13 категорій заяв. Серед них — вимушене внутрішнє переміщення, порушення права на особисту недоторканність, а також пошкодження чи знищення житлового й нежитлового майна.

Про Реєстр збитків

Міжнародний Реєстр збитків, завданих агресією РФ проти України (RD4U), створений для збору заяв про компенсацію збитків, втрат чи шкоди, завданих агресією Росії проти України з 24 лютого 2022 року на території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Це перший крок до міжнародного компенсаційного механізму. Реєстр був створений Україною, ЄС та ще 42 країнами і розташований у м. Гаага.

Міжнародний реєстр збитків стартував 2 квітня 2024 року. За прогнозами, на відшкодування збитків може податися до 8 мільйонів українців, що потерпіли від війни.