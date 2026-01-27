Реестр ущерба от войны: Украина готовит подачу заявлений через "Дію"

Украина готовит запуск подачи заявлений в Реестр ущерба, нанесенного агрессией РФ, через вебпортал "Дія". Этот вопрос обсуждался во время рабочих встреч украинской делегации с европейскими партнерами в Брюсселе, где речь шла также о технических аспектах работы Реестра и координации с Советом Европы.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

Новые договоренности с ЕС

В ходе рабочей встречи украинской делегации с представителями Совета Европы стороны обсудили практические аспекты функционирования Реестра ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины. Речь шла о технических требованиях к представлению материалов, защите служебной и чувствительной информации, качеству доказательной базы и методике оценки нанесенного ущерба. Отдельное внимание было уделено координации действий на всех этапах внедрения и пилотного тестирования Реестра.

Украина работает над внесением изменений в правительственные нормативные акты и готовит запуск подачи заявлений от имени государства через вебпортал "Дія".

Кроме того, украинская делегация провела встречу с представителями Европейской Комиссии, в ходе которой обсудили ужесточение институциональной и административной способности Украины в сфере мониторинга окружающей среды. Украинская сторона проинформировала о состоянии имплементации директив ЕС относительно мониторинга атмосферного воздуха и вызовов.

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Игорь Зубович подчеркнул, что создание эффективной системы мониторинга окружающей среды является важным условием как привлечения государства-агрессора к ответственности, так и планирования зеленого восстановления Украины в соответствии со стандартами ЕС.

Участие во встрече в онлайн-формате принял также председатель парламентского комитета по вопросам экологической политики Олег Бондаренко. Он подчеркнул необходимость обновления законодательства в сфере государственного экологического контроля с учетом последствий войны и отметил важность реформирования системы охраны окружающей среды, в частности, создания отдельного мониторингового агентства и усиления институциональной способности Госэкоинспекции.

Европейская Комиссия положительно оценила прогресс Украины и поддержала подготовку технико-экономического обоснования создания мониторингового агентства, отметив необходимость учета практик государств - членов ЕС при формировании современной и эффективной системы мониторинга окружающей среды.

О Реестр убытков

Международный Реестр ущерба, причиненного агрессией РФ против Украины, создан для сбора заявлений о компенсации ущерба, потерь или ущерба, причиненного агрессией России против Украины с 24 февраля 2022 года на территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

Это первый шаг к международному компенсационному механизму. Реестр был создан Украиной, ЕС и еще 42 странами и расположен в Гааге.

Международный реестр ущерба стартовал 2 апреля 2024 года. По прогнозам, на возмещение ущерба может направиться до 8 миллионов украинцев, пострадавших от войны.

Реестр убытков недавно расширил список категорий для подачи заявлений. Теперь украинцы могут подавать обращения в случаях насильственного перемещения или депортации детей и взрослых как внутри страны, так и за ее границы.