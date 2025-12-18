Запланована подія 2

Для украинцев обновили порядок подачи заявлений в международный Реестр убытков: детали

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко анонсировала обновленный порядок подачи заявлений в международный Реестр убытков через приложение "Дія".

Как пишет Delo.ua, об этом она   написала   в телеграммах.

" Работаем над тем, чтобы Россия понесла ответственность за весь ущерб, причиненный украинцам. Один из инструментов этого процесса - международный Реестр убытков", - подчеркнула Свириденко.

По ее словам, теперь подавать заявления смогут не только физические, но и юридические лица и государственные органы Украины,   включая случаи повреждения жилых домов, критической инфраструктуры и других объектов.

Глава правительства уточнила, что подача заявлений станет возможной в ближайшее время.

Подать заявление в международный Реестр ущерба для физических лиц можно по ссылке.

Свириденко отметила, что с апреля 2024 почти 90 тысяч человек уже подали заявления через портал "Дія" в 14 категориях международного Реестра убытков. Рассматривать их и принимать решение о компенсации будет Компенсационная комиссия, созданная 35 государствами при подписании соответствующей Конвенции.

Заметим, 16 декабря в Гааге подписана Конвенция о Международной комиссии по возмещению ущерба для Украины, цель которой — обеспечить Киеву компенсацию за сотни миллиардов долларов, вызванных агрессией России.

О Реестре убытков

Международный Реестр ущерба, причиненного агрессией РФ против Украины, создан для сбора заявлений о компенсации ущерба, потерь или ущерба, причиненного агрессией России против Украины с 24 февраля 2022 года на территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

Это первый шаг к международному компенсационному механизму. Реестр был создан Украиной, ЕС и еще 42 странами и расположен в Гааге.

Международный реестр ущерба стартовал 2 апреля 2024 года. По прогнозам, на   возмещение ущерба   может направиться до 8 миллионов украинцев, пострадавших от войны.

Реестр убытков недавно расширил список категорий для подачи заявлений. Теперь украинцы могут подавать обращения в случаях   насильственного перемещения   или депортации детей и взрослых как внутри страны, так и за ее пределами.

Автор:
Светлана Манько