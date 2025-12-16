Россия заплатит: Европа создает Международную комиссию по возмещению ущерба для Украины

16 декабря в Гааге подписана Конвенция о Международной комиссии по возмещению ущерба для Украины, цель которой — обеспечить Киеву компенсацию за сотни миллиардов долларов, вызванных агрессией России и вероятными военными преступлениями.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Гаагу для участия в важной международной конференции, посвященной созданию Международной комиссии по возмещению ущерба.

Цель новой комиссии – обеспечить компенсацию Украине за сотни миллиардов долларов ущерба, нанесенного в результате российской агрессии и вероятных военных преступлений.

Мероприятие, совместно организованное Нидерландами и Советом Европы, собрало десятки чиновников из Европы и других стран, включая главу внешней политики Европейского Союза Каю Каллас.

Механизм компенсации и российские активы

Комиссия, базирующаяся в Нидерландах, пока уточняет детали механизма выплаты присужденного ущерба.

На ранних этапах обсуждается возможность использования замороженных российских активов в ЕС, дополненных вкладами стран-членов. Однако министр иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил подчеркнул, что окончательно выплаты должна осуществить Россия.

"Цель состоит в том, чтобы получить подтвержденные претензии, которые в конце концов будут выплачены Россией. Их действительно должна выплатить Россия, эта комиссия не дает никаких гарантий по убыткам", – пояснил министр.

Двухлетний Реестр повреждений, который станет частью Комиссии, уже получил более 80 000 заявлений физических лиц и организаций в Украине.

Путь к миру

В свою очередь президент Зеленский подчеркнул, что создание такого механизма является ключевым для установления справедливого мира.

"Именно здесь начинается настоящий путь к миру. Недостаточно просто заставить Россию заключить соглашение. Недостаточно просто заставить ее прекратить убивать. Мы должны заставить Россию признать, что в мире есть правила", – подытожил Зеленский.

Это важный шаг в формировании международного компенсационного механизма, который должен обеспечить возмещение ущерба, нанесенного в результате вооруженной агрессии российской федерации. От имени Украины документ подписал Министр иностранных дел Андрей Сибига.

В Министерстве юстиции Украины добавили, что Международная комиссия будет функционировать в институциональных рамках Совета Европы и будет принимать решение относительно заявлений о возмещении ущерба, потерь и ущерба, причиненного международно-противоправными действиями РФ.

Она станет следующим этапом после международного Реестра ущерба, в который уже сегодня можно подавать заявления в 14 категориях. В целом, механизм будет охватывать 43 категории для физических и юридических лиц и государства Украины.

Напомним, в сентябре Совет Европы обнародовал проект Конвенции, предусматривающей создание Международной компенсационной комиссии для рассмотрения заявлений и назначения возмещений жертвам российской агрессии против Украины.

В октябре Комитет министров Совета Европы одобрил проект Конвенции о создании Международной комиссии по рассмотрению претензий Украины.