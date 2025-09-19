Россия заплатит: Совет Европы сделал шаг к созданию Компенсационной комиссии для Украины

Совет Европы обнародовал проект Конвенции, предусматривающий создание Международной компенсационной комиссии для рассмотрения заявлений и назначения возмещений жертвам российской агрессии против Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной Рады, член Постоянной делегации в ПАСЕ Евгения Кравчук.

По ее словам, этот шаг стал вторым ключевым элементом всеохватывающего механизма компенсаций: первым был уже функционирующий Реестр убытков.

"Это означает, что после Реестра ущерба начинает формироваться второй ключевой элемент механизма - именно он будет рассматривать заявления и назначать компенсации жертвам агрессии", - подчеркнула Кравчук.

Она отметила, что Украина активно работает над внедрением этого инструмента, в частности, через участие своих представителей в ПАСЕ. Ожидается, что механизм охватит все категории пострадавших, а сама Украина будет играть ведущую роль в его реализации.

"Это путь к справедливости для каждого украинца и к тому, чтобы Россия заплатила за все, что наделала с 2014 года", - подытожила Кравчук.

Россия заплатит

Как говорится на сайте Совета Европы, Конвенция будет касаться международно-противоправных действий РФ против Украины.

Члены комиссии будут рассматривать претензии о возмещении всем заинтересованным физическим и юридическим лицам и государству Украины за противоправные действия РФ на территории Украины в пределах ее признанных границ, включая воздушное пространство и территориальные воды.

22 октября должен сбыть утвержденный текст Конвенции, а 16 декабря в Гааге состоится дипломатическая конференция по ее принятию и открытию для подписания другими государствами.

О Реестре убытков

Международный Реестр ущерба, причиненного агрессией РФ против Украины (RD4U), создан для сбора заявлений о компенсации ущерба, потерь или ущерба, причиненного агрессией России против Украины с 24 февраля 2022 года на территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

Это первый шаг к международному компенсационному механизму. Реестр был создан Украиной, ЕС и еще 42 странами и расположен в Гааге.

Международный реестр ущерба стартовал 2 апреля 2024 года. По прогнозам, на возмещение ущерба может направиться до 8 миллионов украинцев, пострадавших от войны.

Реестр убытков недавно расширил список категорий для подачи заявлений. Теперь украинцы могут подавать обращения в случаях насильственного перемещения или депортации детей и взрослых как внутри страны, так и за ее границы.