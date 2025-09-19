Росія заплатить: Рада Європи зробила крок до створення Компенсаційної комісії для України

Рада Європи оприлюднила проєкт Конвенції, яка передбачає створення Міжнародної компенсаційної комісії для розгляду заяв і призначення відшкодувань жертвам російської агресії проти України.

Як пише Delo.ua, про це повідомила заступниця голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради, член Постійної делегації у ПАРЄ Євгенія Кравчук.

За її словами, цей крок став другим ключовим елементом всеохопного механізму компенсацій: першим був Реєстр збитків, що вже функціонує.

"Це означає, що після Реєстру збитків починає формуватися другий ключовий елемент механізму – саме він розглядатиме заяви і призначатиме компенсації жертвам агресії", - наголосила Кравчук.

Вона зауважила, що Україна активно працює над впровадженням цього інструменту, зокрема через участь своїх представників у ПАРЄ. Очікується, що механізм охопить усі категорії постраждалих, а сама Україна матиме провідну роль у його реалізації.

"Це шлях до справедливості для кожного українця і до того, щоб Росія заплатила за все, що наробила з 2014 року", - підсумувала Кравчук.

Росія заплатить

Як йдеться на сайті Ради Європи, Конвенція стосуватиметься міжнародно-протиправних дій РФ проти України.

Члени комісії розглядатимуть претензії щодо відшкодування всім зацікавленим фізичним та юридичним особам і державі Україна за протиправні дії РФ на території України в межах її визнаних кордонів, включно з повітряним простором та територіальними водами.

22 жовтня має збути затверджений текст Конвенції, а 16 грудня у Гаазі відбудеться дипломатична конференція для її ухвалення і відкриття для підписання іншими державами.

Про Реєстр збитків

Міжнародний Реєстр збитків, завданих агресією РФ проти України (RD4U), створений для збору заяв про компенсацію збитків, втрат чи шкоди, завданих агресією Росії проти України з 24 лютого 2022 року на території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Це перший крок до міжнародного компенсаційного механізму. Реєстр був створений Україною, ЄС та ще 42 країнами і розташований у м. Гаага.

Міжнародний реєстр збитків стартував 2 квітня 2024 року. За прогнозами, на відшкодування збитків може податися до 8 мільйонів українців, що потерпіли від війни.

Реєстр збитків нещодавно розширив перелік категорій для подання заяв. Тепер українці можуть подавати звернення у випадках насильницького переміщення або депортації дітей та дорослих як у межах країни, так і за її кордони.