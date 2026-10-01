Украинцы и бизнес берут больше кредитов, а проблемных долгов становится меньше

Доля неработающих кредитов в банковском секторе Украины на 1 сентября 2026 года снизилась до 11,5%. С начала года показатель сократился на 2,4 процентных пункта, в то же время общий объем кредитов в банковской системе вырос почти на 20%.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Национального банка Украины.

За январь-август 2026 года валовой объем кредитов в банковской системе увеличился на 269,8 млрд грн или на 19,8% и достиг 1,63 трлн грн.

В то же время, объем неработающих кредитов сократился на 1,6 млрд грн, или на 0,9%.

В Нацбанке объясняют снижение доли проблемных займов двумя основными факторами: увеличением объемов нового кредитования лучшего качества и урегулированием уже имеющихся неработающих долгов.

Наиболее заметно доля неработающих кредитов сократилась в корпоративном сегменте. За восемь месяцев она уменьшилась на 3,1 процентного пункта – до 13,9%.

Среди кредитов физических лиц доля NPL снизилась на 1,1 процентного пункта и составила 9,7%.

Сокращение доли проблемных ссуд зафиксировано во всех группах банков.

Для банковского сектора такая динамика означает, что активное расширение кредитования пока не сопровождается аналогичным наращиванием проблемной задолженности: кредитный портфель растет гораздо быстрее, чем объем NPL.

Напомним, на 1 августа доля неработающих кредитов в банковском секторе снизилась до 12,1%. С начала года показатель сократился на 1,8 процентного пункта, сообщили в Национальном банке Украины.