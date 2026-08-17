Nvidia інвестує $1,5 млрд у дата-центр для OpenAI

Nvidia погодилася гарантувати до $105 млрд орендних платежів за великий дата-центр OpenAI в Огайо, який будуватиме SB Energy, що підтримується SoftBank. Крім того, виробник чипів інвестує $1,5 млрд у SB Energy та отримає можливість забезпечити проєкт обчислювальною інфраструктурою потужністю до 8 ГВт.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

SB Energy побудує, володітиме та управлятиме кампусом, а OpenAI орендуватиме його протягом 20 років. Nvidia виступить фінансовим гарантом частини зобов'язань OpenAI, що має допомогти забезпечити фінансування одного з найбільших проєктів ШІ-інфраструктури у США.

Дата-центр зводитимуть в окрузі Пайк, штат Огайо. Початкова потужність об'єкта становитиме 4,25 ГВт, а вводити його в експлуатацію планують поетапно з 2028 року.

Nvidia ексклюзивно постачатиме для кампусу обчислювальну інфраструктуру для штучного інтелекту. Компанія також надасть фінансову підтримку, пов'язану із землею, електропостачанням та будівництвом початкової черги, і матиме можливість забезпечити ще 3,75 ГВт потужностей.

Для Nvidia така модель означає не лише інвестиції в дата-центри, а й підтримку майбутнього попиту на власні чипи: компанія фінансує інфраструктуру, де згодом використовуватиметься її обладнання. Reuters зазначає, що така схема водночас привертає увагу через тісні фінансові зв'язки між виробником чипів та його великими клієнтами.

SoftBank і SB Energy також планують створити щонайменше 10 ГВт нових генеруючих потужностей. Ще $4,2 млрд мають спрямувати на розвиток регіональної електромережі у партнерстві з AEP Ohio.

Масштаб енергетичної частини проєкту показує, наскільки швидко розвиток ШІ збільшує попит не лише на чипи, а й на землю, електроенергію та мережеву інфраструктуру. Саме дефіцит доступних енергетичних потужностей стає одним з обмежень для будівництва нових дата-центрів.

Нагадаємо, раніше OpenAI планувала орендувати дата-центр в Огайо за участі Nvidia та SoftBank. Тоді Nvidia також розглядалася як постачальник обладнання та фінансовий гарант проєкту.