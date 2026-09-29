Гречка дорожчала у вересні: чи буде дефіцит і зниження цін після нового врожаю

Гречана крупа у великих торговельних мережах України подорожчала за рік більш ніж удвічі, а лише у вересні окремі позиції додали 10–23 грн за кілограм. Водночас дефіциту гречки до зими не очікується, а нинішнє прискорення цін експерт пов'язує насамперед з ажіотажним попитом і проблемами з логістикою.

Про це інформує Dilo з посиланням на УНІАН.

За даними видання, у вересні ціни на гречку зросли в магазинах Novus, "Сільпо" та "АТБ".

Виконавчий директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий пояснює нинішнє подорожчання нестабільною ситуацією, збільшенням попиту на продукти тривалого зберігання та перебоями з постачанням через пошкодження складської й логістичної інфраструктури.

Чому гречка подорожчала за рік

Основне зростання цін відбулося раніше через низький урожай. За словами Громового, торік Україна зібрала найменший урожай гречки за роки незалежності.

Якщо рік тому крупа коштувала близько 35 грн за кілограм, то на початку літа ціни вже становили 60–70 грн, а окремі позиції продавали по 80 грн.

У серпні та вересні на ринок почав надходити новий урожай. Посівні площі залишилися приблизно на торішньому рівні, тому великого збільшення пропозиції не очікується. Водночас, за оцінкою Громового, наявних обсягів має вистачити щонайменше до зими.

Чи подешевшає гречка

Суттєвого зниження цін після завершення збору врожаю експерт не очікує.

За його словами, виробники можуть стримувати продажі гречки, оскільки через низькі ціни на кукурудзу, пшеницю, сою та соняшник частина аграріїв цього року працюватиме з мінімальною рентабельністю або збитками.

Додатково на собівартість тисне подорожчання пального.

Таким чином, нинішній різкий стрибок цін не обов'язково свідчить про нестачу гречки на ринку, однак передумов для повернення до торішніх цін близько 35 грн за кілограм наразі немає.

Нагадаємо, у серпні в Україні не очікували дефіциту гречки, хоча в уряді прогнозували, що ціни залишатимуться високими. Станом на 20 серпня середня вартість крупи у магазинах становила 74,57 грн за кілограм.