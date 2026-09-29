Гречка дорожала в сентябре: будет ли дефицит и понижение цен после нового урожая

Гречневая крупа в крупных торговых сетях Украины подорожала за год более чем вдвое, а только в сентябре отдельные позиции прибавили 10–23 грн за килограмм. В то же время дефицит гречки до зимы не ожидается, а нынешнее ускорение цен эксперт связывает прежде всего с ажиотажным спросом и проблемами с логистикой.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на УНИАН.

По данным издания, в сентябре цены на гречку выросли в магазинах Novus, "Сильпо" и "АТБ".

Исполнительный директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой объясняет нынешнее удорожание нестабильной ситуацией, увеличением спроса на продукты длительного хранения и перебоями со снабжением из-за повреждений складской и логистической инфраструктуры.

Почему гречка подорожала за год

Основной рост цен произошел раньше из-за низкого урожая. По словам Громового, в прошлом году Украина собрала самый маленький урожай гречки за годы независимости.

Если год назад крупа стоила около 35 грн. за килограмм, то в начале лета цены уже составляли 60–70 грн., а отдельные позиции продавали по 80 грн.

В августе и сентябре на рынок начал приходить новый урожай. Посевные площади остались приблизительно на уровне прошлого года, поэтому большого увеличения предложения не ожидается. В то же время, по оценке Громового, имеющихся объемов должно хватить как минимум до зимы.

Подешевеет ли гречка

Существенного понижения цен после завершения сбора урожая эксперт не ожидает.

По его словам, производители могут сдерживать продажи гречихи, поскольку из-за низких цен на кукурузу, пшеницу, сою и подсолнечник часть аграриев в этом году будет работать с минимальной рентабельностью или убытками.

Дополнительно на себестоимость давит подорожание горючего.

Таким образом, нынешний резкий скачок цен не обязательно свидетельствует о нехватке гречки на рынке, однако предпосылок для возврата к прошлогодним ценам около 35 грн за килограмм пока нет.

Напомним, в августе в Украине не ожидали дефицита гречки, хотя в правительстве прогнозировали, что цены будут оставаться высокими. На 20 августа средняя стоимость крупы в магазинах составила 74,57 грн за килограмм.