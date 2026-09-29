Nvidia объявила о выкупе акций на $150 млрд на фоне бума ИИ

Американский разработчик чипов Nvidia увеличил программу обратного выкупа собственных акций на рекордные 150 млрд долларов. Это решение демонстрирует уверенность гендиректора компании Дженсена Хуанга в ее дальнейшем росте.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

После этого расширение общий остаток утвержденных средств на обратный выкуп вырос до 235 млрд долларов. Завершить программу компания планирует в течение 2028 года финансового года.

На фоне этой новости акции Nvidia во время торгов в Нью-Йорке подорожали на 2,6% - до 230,98 доллара. В целом с начала года котировки компании выросли примерно на 24%.

Реакция рынка и позиция руководства

Стремительное развитие инфраструктуры и моделей искусственного интеллекта обеспечило огромный спрос на графические процессоры Nvidia и сделало ее самой дорогой компанией мира. В то же время, в последнее время акции производителя дешевели относительно ожидаемой прибыли из-за опасений инвесторов относительно продолжительности бума расходов на ИИ.

Хуанг пояснил, что рост бизнеса опирается на переход к системам ускоренных вычислений и искусственному интеллекту, а одобренная программа выкупа подтверждает уверенность руководства в долгосрочных возможностях.

Глава Nvidia продолжает опровергать опасения относительно пузырька в области ИИ и отвергает призывы замедлить технологическое развитие. Подобные дискуссии активизировались среди других лидеров рынка, в том числе руководителя Anthropic Дарио Амодея и главы OpenAI Сэма Альтмана, после нескольких громких инцидентов, среди которых был случайный излом платформы Hugging Face агентом OpenAI.

Новая защита для систем ИИ

Наряду с финансовым решением Nvidia представила новую систему безопасности для искусственного интеллекта, работающую на ее оборудовании.

Решение состоит из двух программных инструментов безопасности с открытым исходным кодом, созданных для контроля доступа ИИ-агентов в реальном времени.

Напомним, ранее сообщалось, что Nvidia прогнозирует рост продаж на 70% в следующем году. Технологический гигант стоимостью 5 трлн долларов повысил прогноз реализации чипов искусственного интеллекта и отверг критику аналитиков по использованию инвестиций у клиентов в качестве инструмента "кругового финансирования".