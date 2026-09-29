Профіцит електроенергії в Україні: експорт зріс, запаси газу перевищили цільовий рівень

В Україні зберігається профіцит електроенергії на тлі слабкого внутрішнього споживання, водночас запаси газу в підземних сховищах досягли 15,6 млрд м³. У вересні країна експортувала близько 375 ГВт·год електроенергії, тоді як імпорт становив 64 ГВт·год.

Як пише Dilo, про це інформує "Зернова біржа".

Як змінився енергоринок України у вересні

Однією з причин профіциту стало скорочення промислового споживання, зокрема через удари по енергоємних металургійних підприємствах. Цього тижня споживання в енергосистемі коливалося від 6800 до 10 200 МВт.

У жовтні планується робота всіх дев’яти енергоблоків АЕС загальною потужністю 7750 МВт. Наразі працюють шість блоків, ще три перебувають у плановому ремонті.

Виробництво ГЕС обмежене через маловодність Дніпра та Дністра. ТЕС і ТЕЦ працюють на низьких рівнях через ремонти, відновлення пошкоджених потужностей та слабкий попит. Запаси вугілля на ТЕС становлять 1,7 млн тонн.

Запаси газу перевищили цільовий рівень

Обсяг газу в українських ПСГ досяг 15,6 млрд м³. Це на 23% більше, ніж торік, і приблизно на 1 млрд м³ перевищує цільовий показник у 14,6 млрд м³ на початок опалювального сезону 2026/27.

Добове споживання газу скоротилося до 22 млн м³ через зниження промислового виробництва та проблеми з морським експортом. Поточний видобуток покриває внутрішній попит, а надлишки продовжують закачувати до сховищ.

Водночас зріс реекспорт газу з митного складу. Поставки до Угорщини становлять близько 19,5 млн м³ на добу, до Польщі - 7,2 млн м³. Рішення про відкриття комерційного експорту газу українського видобутку поки не ухвалене.

Європейські сховища

Запаси газу в європейських ПСГ становлять 75,3 млрд м³, або 70% їхньої місткості. Це на 18% нижче середнього рівня за останні п’ять років і на 15% менше, ніж торік.

Електроенергія дорожчає попри профіцит

Попри надлишок електроенергії, оптові ціни в Україні минулого тижня у робочі дні зросли на 22%. Індекс базового навантаження досяг 7354 грн/МВт·год.

Середня ціна електроенергії на ринку "на добу наперед" у вересні становить 6161 грн/МВт·год проти 5893 грн/МВт·год у серпні.

На західному кордоні України ціни у робочі дні за тиждень зросли в середньому на 4%. У Румунії вони досягли 213 євро/МВт·год, в Угорщині - 216 євро/МВт·год, у Польщі - 164 євро/МВт·год.

Основні ризики

Напередодні опалювального сезону ключовим ризиком для енергосистеми залишаються можливі удари по інфраструктурі.

Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що українські спецслужби отримали матеріали щодо російських планів атак на об’єкти генерації, тепло- та водопостачання, а також міждержавні інтерконектори.

Нагадаємо, НКРЕКП розпочне перегляд граничних цін на ключових сегментах спотового ринку електроенергії. Нові price caps можуть запрацювати з 1 листопада, однак у підготовленому проєкті регулятор поки пропонує залишити чинні обмеження без змін.