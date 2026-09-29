В Україні продають судна з пробоїнами після російських атак: яка ціна (ФОТО)

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виставило на електронні торги дев'ять арештованих суден у порту Ізмаїл загальною вартістю 151,6 млн грн.

Як пише Dilo, про це повідомляє АТ "Прозорро.Продажі".

Зазначається, що торги відбудуться 8 жовтня за правилами трираундового англійського аукціону, тобто на підвищення ціни.

До складу лота входять судна Rondo, Svir, Avangard, VolgoBalt 225, VolgoBalt 193, VolgoBalt 244, Omskiy 6, Naviger 2 та Omskiy 132.

Частина з них має пошкодження внаслідок російських атак — пробоїни в корпусах і трюмах, через які потрапляє вода. В Omskiy 132 частково затоплене машинне відділення.

Інші судна через тривалий простій перебувають у незадовільному технічному стані та потребують комплексного ремонту корпусів, механізмів, перевірки систем.

Судна заарештували у квітні 2022 року за рішенням слідчого судді Личаківського райсуду Львова за клопотанням прокурора Офісу генпрокурора і належали російським компаніям. Згодом вони були передані в управління АРМА.

Раніше АРМА реалізувало через систему "Прозорро.Продажі" арештоване судно USKO MFU, передане в управління на підставі рішення Дніпровського районного суду Києва.

Переможцем аукціону стало ТОВ "Уневерсал ЛТД", яке придбало судно за стартовою ціною 2,48 млн грн.

Також АРМА та Державна служба морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України вживають рішучих заходів задля запобігання незаконному виходу арештованих суден за межі території України.