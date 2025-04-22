Арештованим російськими суднам заборонили виходити за межі акваторії України

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) та Державна служба морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України вживають рішучих заходів задля запобігання незаконному виходу арештованих суден за межі території України.

Про це повідомила очільниця АРМА Олена Дума.

За її словами, вона провела зустріч з керівником Адміністрації судноплавства Миколою Кравчуком, під час якої обговорили посилення нагляду за арештованими російськими суднами, які перебувають у портах України. На сьогодні в управлінні АРМА знаходиться 16 таких суден, і кожне з них має значний потенціал для наповнення державного бюджету.

"Особливу увагу приділили ситуації з судном Emmakris III, що є одним із найбільш резонансних з десяти арештованих суден, переданих в управління приватному підприємству "Марінекс". Одне з ключових питань — недопущення виходу судна за межі акваторії України навіть у процесі його переміщення з метою оптимізації місць в порту", - зауважила Дума.

Вона нагадала про рішення Печерського суду міста Києва щодо недопущення виходу арештованого судна Emmakris III за територію порту.

Дума наголосила, що розгляд питання про переміщення арештованих суден у межах портів не мають впливати на вже чинні договори з управління та надходження до держбюджету, адже наразі обрано управителя і АРМА дотримуватиметься умов укладеного договору.

Своєю чергою Кравчук запевнив, що Адміністрацією судноплавства вже проінформовано капітанів портів щодо заборони суден покидати порти, визначені рішенням суду, а передислокація можлива виключно в межах порту.

Також АРМА має можливості відстежувати переміщення суден у режимі реального часу. Це дозволяє запобігти можливим порушенням та гарантувати прозорість процесів управління.

В АРМА переконані, що арештовані судна не мають простоювати біля причалів, блокуючи роботу портів і втрачаючи економічну вартість. Більш ефективним механізмом управління такими активами є їх реалізація на підставі відповідних судових ухвал. Тому АРМА та Адміністрація судноплавства звернулися зі спільною заявою до Ради національної безпеки і оборони України.

На переконання АРМА, саме така зміна способу управління — через реалізацію арештованих суден, — дозволить:

зберегти вартість речових доказів шляхом їх реалізації;

припинити нарощування заборгованості портів по портових зборах та розблокувати причали;

забезпечити наповнення державного бюджету в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, 21 квітня на аукціоні за 6,4 млн грн продали російський нафтовий танкер Nika Spirit, що був переданий до АРМА.

Також АРМА оголосило відбір управителя для арештованого російського судна Volgoneft-268 ("Волгонефть"). У 2025 році актив було оцінено у майже 26,5 млн грн.