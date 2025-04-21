Продаж російського нафтового танкера приніс 6,4 млн грн до бюджету

На електронному аукціоні Prozorro.Продажі було продано російський нафтовий танкер Nika Spirit, що був переданий до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) для реалізації за рішенням суду. Цей продаж приніс до держбюджету додаткові 6,4 млн грн.

Про це інформує АРМА.

Що відомо про танкер

Незважаючи на те, що судно було оцінене як зношене на 80% і потребувало значних інвестицій для відновлення, АРМА змогло реалізувати його за майже втричі вищу ціну порівняно з оціночною вартістю.

Згідно з результатами аукціону, танкер, чия вартість була попередньо встановлена на рівні 2,4 млн грн, був проданий за 6,4 млн грн.

Важливо відзначити, що на право придбати актив змагалися чотири учасники, що свідчить про високий попит на такі майно. Цей результат підтверджує, що завдяки відкритості, конкуренції та ефективній стратегії держава може досягати максимальних прибутків від продажу арештованих активів.

"Цей кейс є прикладом того, як продаж арештованих суден може напряму наповнювати держбюджет. Наразі в управлінні АРМА перебуває 16 арештованих суден. І наша принципова позиція – такі активи мають передаватися до АРМА саме для реалізації, а не в управління", - відзначили в пресслужбі.

Про діяльність АРМА

Нещодавно АРМА оголосило конкурс на управління арештованими несамохідними вантажними баржами. Оголошення про перший лот уже з’явилося на публічній платформі Prozorro.

Додамо, АРМА збільшило депозитний портфель на 9 млн грн. Кошти будуть спрямовані на поповнення державного бюджету України.