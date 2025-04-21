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Продажа российского нефтяного танкера принесла 6,4 млн грн в бюджет

АРМА
Судно Nika Spirit продано на Prozorro. / Freepik

На электронном аукционе Prozorro.Продажи был продан российский нефтяной танкер Nika Spirit, переданный в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) для реализации по решению суда. Эта продажа принесла в госбюджет дополнительные 6,4 млн грн.

Об этом сообщает АРМА.

Что известно о танкере

Несмотря на то, что судно было оценено как изношенное на 80% и требовало значительных инвестиций для восстановления, АРМА смогло реализовать его почти втрое более высокую цену по сравнению с оценочной стоимостью.

Согласно результатам аукциона, танкер, чья стоимость была предварительно установлена на уровне 2,4 млн. грн., был продан за 6,4 млн. грн.

Важно отметить, что право приобрести актив соревновались четыре участника, что свидетельствует о высоком спросе на такие имущество. Этот результат подтверждает, что благодаря открытости, конкуренции и эффективной стратегии государство может достигать максимальных доходов от продажи арестованных активов.

"Этот кейс является примером того, как продажа арестованных судов может напрямую наполнять госбюджет. В настоящее время в управлении АРМА находится 16 арестованных судов. И наша принципиальная позиция – такие активы должны передаваться в АРМА именно для реализации, а не в управление", — отметили в пресс-службе.

О деятельности АРМА

Недавно   АРМА объявило конкурс   на управление арестованными несамоходными грузовыми баржами Объявление о первом лоте уже появилось на публичной платформе Prozorro.

Добавим, АРМА увеличила депозитный портфель на 9 млн грн. Денежные средства будут направлены на пополнение государственного бюджета Украины.

Автор:
Ольга Опенько