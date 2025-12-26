Судно USKO MFU продано на електронних торгах за 2,48 млн грн

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) реалізувало через систему "Прозорро.Продажі" арештоване судно USKO MFU, передане в управління АРМА на підставі рішення Дніпровського районного суду Києва.

Про це інформує Delo.ua з посиланням АРМА.

Аукціон відбувся за голландською моделлю і став третьою спробою реалізації активу. Організатором торгів виступив акредитований майданчик "Полонекс", обраний АРМА через конкурс.

Переможцем аукціону стало ТОВ "Уневерсал ЛТД", яке придбало судно за стартовою ціною 2,48 млн грн.

Окрім вартості лота, новий власник сплатить митні платежі у розмірі 4,42 млн грн. Загальний обсяг надходжень до державного бюджету становить 6,9 млн грн, кошти вже зараховано на рахунки АРМА.

Електронні аукціони через Прозорро.Продажі залишаються ключовим інструментом роботи АРМА для реалізації активів та наповнення державного бюджету.

Про актив

Суховантаж USKO MFU під прапором Камеруну, що незаконно заходив у порти тимчасово окупованого Криму для здійснення комерційної діяльності, затримали на Одещині у липні 2024 року

За рішенням суду судно було передано у власність держави України.