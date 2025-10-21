В Україні виставили на аукціон арештоване судно під прапором Камеруну: яка ціна

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило аукціон в електронній торговій системі "Прозорро.Продажі" з продажу судна під прапором Камеруну, арештованого через зв’язок з Росією. Торги заплановані на 4 листопада, вартість активу стартує з майже 5 млн грн.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Прозорро.Продажі".

Про актив

Судно USKO MFU належить турецькій компанії і нині перебуває в Одеській області, має незадовільний технічний стан. Актив арештований через незаконні заходи до Севастопольського порту на тимчасово окупованій території Криму, що порушує українське законодавство і міжнародне морське право.

Організатором торгів з продажу судна є майданчик "Полонекс", який відібрало АРМА через конкурс.

Взяти участь у торгах з продажу арештованих активів АРМА може кожен охочий, крім учасників, пов'язаних з країною-агресором.

Україна конфіскувала судно

Суховантаж USKO MFU під прапором Камеруну, що незаконно заходив у порти тимчасово окупованого Криму для здійснення комерційної діяльності, затримали на Одещині у липні 2024 року

За рішенням суду судно було передано у власність держави України.

Його капітана звинувачують у порушенні порядку в’їзду на окуповані території з метою завдання шкоди державним інтересам, адже будь-які операції у портах Криму чи Азовського моря порушують міжнародні норми та законодавство України.

Нагадаємо, що АРМА та Державна служба морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України вживають рішучих заходів задля запобігання незаконному виходу арештованих суден за межі території України.