Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,76

+0,03

EUR

48,66

--0,10

Наличный курс:

USD

41,83

41,75

EUR

49,00

48,85

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине выставили на аукцион арестованное судно под флагом Камеруна: какая цена

USKO MFU
АРМА объявила онлайн-аукцион по продаже судна. Фото: prozorro.sale

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило аукцион в электронной торговой системе "Прозорро.Продажи" по продаже судна под флагом Камеруна, арестованного из-за связи с Россией. Торги запланированы на 4 ноября, стоимость актива стартует почти с 5 млн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Прозорро.Продажи".

Об активе

Судно USKO MFU принадлежит турецкой компании и сейчас находится в Одесской области, имеет неудовлетворительное техническое состояние. Актив арестован из-за незаконных мер в Севастопольский порт на временно оккупированной территории Крыма, который нарушает украинское законодательство и международное морское право.

Фото 2 — В Украине выставили на аукцион арестованное судно под флагом Камеруна: какая цена
Фото: prozorro.sale

Организатором торгов по продаже судна является площадка "Полонекс", которую отобрало АРМА через конкурс.

Принять участие в торгах по продаже арестованных активов АРМА может любой желающий, кроме участников, связанных со страной-агрессором.

Украина конфисковала судно

  Сухогруз USKO MFU под флагом Камеруна, незаконно заходившего в порты временно оккупированного Крыма для осуществления коммерческой деятельности, задержали в Одесской области в июле 2024 года

По решению суда судно было передано в собственность государства.

Его капитан обвиняют в нарушении порядка въезда на оккупированные территории с целью нанесения ущерба государственным интересам, ведь любые операции в портах Крыма или Азовского моря нарушают международные нормы и законодательство Украины.

Напомним, что АРМА и Государственная служба морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины принимают решительные меры для предотвращения незаконного выхода арестованных судов за пределы территории Украины.

Автор:
Светлана Манько