В Украине выставили на аукцион арестованное судно под флагом Камеруна: какая цена

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило аукцион в электронной торговой системе "Прозорро.Продажи" по продаже судна под флагом Камеруна, арестованного из-за связи с Россией. Торги запланированы на 4 ноября, стоимость актива стартует почти с 5 млн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Прозорро.Продажи".

Об активе

Судно USKO MFU принадлежит турецкой компании и сейчас находится в Одесской области, имеет неудовлетворительное техническое состояние. Актив арестован из-за незаконных мер в Севастопольский порт на временно оккупированной территории Крыма, который нарушает украинское законодательство и международное морское право.

Организатором торгов по продаже судна является площадка "Полонекс", которую отобрало АРМА через конкурс.

Принять участие в торгах по продаже арестованных активов АРМА может любой желающий, кроме участников, связанных со страной-агрессором.

Украина конфисковала судно

Сухогруз USKO MFU под флагом Камеруна, незаконно заходившего в порты временно оккупированного Крыма для осуществления коммерческой деятельности, задержали в Одесской области в июле 2024 года

По решению суда судно было передано в собственность государства.

Его капитан обвиняют в нарушении порядка въезда на оккупированные территории с целью нанесения ущерба государственным интересам, ведь любые операции в портах Крыма или Азовского моря нарушают международные нормы и законодательство Украины.

Напомним, что АРМА и Государственная служба морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины принимают решительные меры для предотвращения незаконного выхода арестованных судов за пределы территории Украины.