Завод Медведчука по производству строительных материалов выставили на продажу: какая цена

Бетонстрой
Завод "Бетонстрой" выставили на продажу на Prozorro. Фото: «Бетонстрой»

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) начало конкурс на Prozorro по поиску управляющего для завода "Бетонстрой" — ведущего производителя строительных материалов во Львовской области, который связывают с бывшими народными депутатами Виктором Медведчуком и Тарасом Козаком.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Об активе

Отмечается, что завод "Бетонбуд" оснащен современным оборудованием для производства бетона и других строительных смесей, имеет ангар для хранения сыпучих материалов, офисные и складские помещения, подъездный железнодорожный путь и эстакаду с бетонной площадкой. Среди транспортных средств – бетоновозы, бетононасосы и погрузчики.

Актив является коммерчески привлекательным и не требует дополнительных вложений для возобновления работы.

По результатам независимой оценки рыночная стоимость завода составляет 246 миллионов гривен.

В состав актива входят:

  • 100% корпоративных прав,
  • 3 объекта недвижимости,
  • 30 транспортных средств,
  • 2 бетонных узла.

АРМА приглашает компании, отвечающие квалификационным требованиям, поучаствовать в открытом конкурсе на управление этим активом. Предложения принимаются до 23 октября 2025г.

Завод Медведчука и Казака

Согласно   данным   Youcontrol, юридическое лицо ООО "Бетонстрой" было зарегистрировано в 2002 году. Размер уставного капитала юридического лица составляет 11,06 млн. грн.

Согласно открытым реестрам, конечными бенефициарами "Бетонстроя" выступают Богдан Козак и Сергей Медведчук, братья бывших народных депутатов Тараса Козака и Виктора Медведчука.

По оценке АРМА предприятие имеет коммерческую привлекательность для ведения производственной деятельности, ведь занимает значительные позиции на рынке строительных материалов Львовской области.

В рамках уголовного производства по государственной измене завод был передан в управление АРМА   по решению Лычаковского районного суда   Львов.

Ранее АРМА зафиксировало незаконное использование арестованного завода ООО "Бетонстрой". В частности, на объекте зафиксирована незаконная эксплуатация арестованных мощностей — изготовление и сбыт бетонных растворов, готовых к использованию. Также обнаружено использование специального транспорта, предназначенного для перевозки продукции.

Автор:
Светлана Манько