Машиностроительному предприятию в Днепре ищут управляющего

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) начало прием предложений по управлению 87% акций АО "Днепротяжмаш" – одного из крупнейших машиностроительных предприятий Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Об активе

Предприятие "Днепротяжмаш" в Днепре производит оборудование для металлургии, трубопроводов, метрополитенов и горнодобывающей промышленности.

Актив (87,1017% акций, промышленное оборудование и недвижимость) передан в управление Арма по решению Шевченковского районного суда Киева в рамках уголовного производства.

По данным следствия, оборудование завода незаконно передавали РФ для использования в военно-промышленном комплексе.

Агентство приглашает потенциальных управляющих присоединиться к предварительным рыночным консультациям.

Предложения принимаются до 2 ноября 2025 года.

В ходе недавнего выездного осмотра арестованного имущества АО "Днепротяжмаш" АРМА выявило противоправное использование активов. Материалы переданы правоохранительным органам, по которым возбуждено уголовное дело.

О "Днепротяжмаше"

АО "Днепротяжмаш" является одним из крупнейших предприятий Украины по производству машиностроительного оборудования. Т

Согласно данным YouControl, юридическое лицо АО "Днепротяжмаш" было зарегистрировано в 2003 году.

Размер уставного капитала юридического лица составляет 29,92 млн. грн.

В настоящее время юридическое лицо состоит на учете портала "Судебная власть" по делу о банкротстве или в процедуре санации до открытия производства по делу о банкротстве.

Уполномоченным лицом юридического лица АО "Днепротяжмаш" является Добрецов Сергей Владимирович.

