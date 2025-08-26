АРМА зафиксировало незаконное пользование имуществом "Днепротяжмаша": оборудование передавалось в Россию

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) выявило незаконное использование арестованных активов АО "Днепротяжмаш".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Противоправное использование имущества

Речь идет об одном из крупнейших машиностроительных заводов Украины - АО "Днепротяжмаш". По данным следствия, оборудование предприятия передавалось в Россию для нужд военно-промышленного комплекса и других отраслей экономики государства-агрессора, квалифицируемого как пособничество стране-агрессору (ст. 111-2 УКУ).

Следовательно, в рамках начатого уголовного производства, ведущегося Службой безопасности Украины по процессуальному руководству Офиса Генерального прокурора, активы АО "Днепротяжмаш" (87,1017% акций, промышленное оборудование и недвижимое имущество) были арестованы и определением Шевченковского районного суда Киева переданы в управление АРМА.

В ходе выездного осмотра завода в Днепре работники АРМА зафиксировали, что должностные лица продолжают незаконно пользоваться арестованным имуществом, в том числе для хищения оборудования и другого имущества. Выявленные нарушения переданы в правоохранительные органы для реагирования.

Справочно

АО "Днепротяжмаш" является одним из крупнейших предприятий Украины по производству машиностроительного оборудования. Здесь, в частности, производится оборудование для металлургических комбинатов, трубопроводов, метро, горнодобывающей промышленности.

Согласно данным YouControl, юридическое лицо АО "Днепротяжмаш" было зарегистрировано в 2003 году.

Размер уставного капитала юридического лица составляет 29,92 млн. грн.

По состоянию на 25 августа 2025 года юридическое лицо состоит на учете портала "Судебная власть" по делу о банкротстве или процедуре санации до открытия производства по делу о банкротстве.

Уполномоченным лицом юридического лица АО "Днепротяжмаш" является Добрецов Сергей Владимирович.

Напомним, что в начале сентября 2024 года АРМА в совместном взаимодействии с представителями ДБР взыскали рекордные 2,6 млрд грн со счетов онлайн-казино Pin-Up. Арма приобрела на эти средства военные облигации в поддержку ВСУ.