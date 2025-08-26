Запланована подія 2

АРМА зафіксувало незаконне користування майном "Дніпроважмашу": обладнання передавалося до Росії

документи
Протиправне використання майна / Freepik

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виявило незаконне використання арештованих активів АТ “Дніпроважмаш”. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Протиправне використання майна

Йдеться про один із найбільших машинобудівних заводів України — АТ "Дніпроважмаш". За даними слідства, обладнання підприємства передавалося до Росії для потреб військово-промислового комплексу та інших галузей економіки держави-агресора, що кваліфікується як пособництво країні-агресору (ст. 111-2 ККУ).

Відтак у рамках розпочатого кримінального провадження, що ведеться Службою безпеки України за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, активи АТ "Дніпроважмаш" (87,1017% акцій, промислове обладнання та нерухоме майно) були арештовані та ухвалою Шевченківського районного суду Києва передані в управління АРМА.

Під час виїзного огляду заводу в Дніпрі працівники АРМА зафіксували, що службові особи продовжують незаконно користуватися арештованим майном, у тому числі для розкрадання обладнання та іншого майна. Виявлені порушення передано до правоохоронних органів для реагування.

Довідково

АТ "Дніпроважмаш" є одним з найбільших підприємств України з виробництва машинобудівного устаткування. Тут, зокрема, виготовляють обладнання для металургійних комбінатів, трубопроводів, метро, гірничодобувної промисловості.

Згідно з даними YouControl, юридична особа АТ "Дніпроважмаш" було зареєстровано в 2003 році.

Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 29,92 млн грн.

Станом на 25 серпня 2025 року юридична особа перебуває на обліку порталу "Судова влада" у справі про банкрутство або у процедурі санації до відкриття провадження у справі про банкрутство.

Уповноваженою особою юридичної особи АТ "Дніпроважмаш" є Добрецов Сергій Володимирович.

Нагадаємо, що на початку вересня 2024 року АРМА у спільній взаємодії з представниками ДБР стягнули рекордні 2,6 млрд грн з рахунків онлайн-казиноPin-Up. АРМА придбала на ці кошти  військові облігації на підтримку ЗСУ.

Автор:
Ольга Опенько