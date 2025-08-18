АРМА реалізувало арештований російський метал на 23,5 млн грн

Агентство з розшуку та менеджменту активів повідомило про успішний продаж арештованих російських прутків та прокату чорних металів на повторних торгах у системі Prozorro.Продажі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на АРМА.

Загальна сума реалізації склала 23,5 мільйона гривень, з яких понад 15,8 мільйона становлять митні платежі.

Виручені кошти будуть розміщені на депозитному рахунку АРМА. Надалі їх спрямують на придбання облігацій внутрішньої державної позики, щоб посилити фінансову стійкість країни та підтримати обороноздатність України.

Нагадаємо, в кінці липня АРМА оголосило аукціон із продажу прутків і прокату чорних металів, завантажених у залізничні вагони. Початкова вартість лота — 30 мільйонів гривень.

АРМА у 2025 році вже перерахувало до держбюджету України понад 4 млрд грн. З них 2,3 мільярда гривень були спрямовані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.