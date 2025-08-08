Запланована подія 2

Продаж активів: АРМА продало арештовані мінерали на майже 1,7 млн грн

АРМА реалізувало партію глеситу та каміння

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) через електронний майданчик Prozorro.Sale реалізувало арештовані мінерали на близько 1,7 мільйона гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Продаж арештованих активів

АРМА продало понад 1,48 тонни глеситу та близько 700 грамів каміння, яке за хімічними властивостями відрізняється від сукциніту.

Аукціон організувало приватне підприємство "Тендер Онлайн" — спеціалізований суб’єкт реалізації, обраний через відкритий конкурс.

У торгах взяли участь троє учасників. За підсумками прозорого аукціону активи були реалізовані за 1,7 млн грн — це майже втричі перевищило стартову ціну у 625 тис.  грн.

Отримані кошти поповнять депозитний портфель АРМА та будуть спрямовані на потреби Сил оборони України.

Нагадаємо, АРМА оголосило про реалізацію партії залізорудних окатишів загальним обсягом 14 673 тони, що зберігаються у 215 залізничних вагонах. Ці ресурси, вилучені у межах санкційної політики, мають російське походження.

