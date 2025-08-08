Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,46

--0,15

EUR

48,28

--0,01

Готівковий курс:

USD

41,50

41,43

EUR

48,54

48,30

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

АРМА виявило елітну нерухомість, авто та катер у справі про привласнення держкоштів

нерухомість
АРМА виявила елітну нерухомість / Depositphotos

На запит правоохоронців Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) провело пошук майна фігурантів справи про привласнення державних коштів в особливо великих розмірах під час закупівель.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на АРМА.

У результаті було виявлено:

  • 14 об’єктів нерухомості;
  • 3 земельні ділянки;
  • 18 автомобілів;
  • люксовий катер;
  • 14 одиниць зброї;
  • частки у статутному капіталі підприємств на понад 600 тис. грн.

Уся інформація про активи передана правоохоронним органам для подальшого арешту.

"Розкішні катери, елітна нерухомість, зброя — саме так виглядають “трофеї” за рахунок бюджету. Але сьогодні ці активи вже не в тіні. АРМА повертає їх у поле закону", — Павло Великоречанін, заступник Голови АРМА.

АРМА наголосила, що продовжує системно виявляти активи, пов’язані з економічними та корупційними злочинами, захищаючи інтереси держави та суспільства.

Окрім цього, раніше АРМА виявило нерухомість, транспорт, техніку та грошові кошти, що належать особам, підозрюваним у причетності до розкрадання державних коштів, виділених на будівництво в умовах воєнного стану.

Автор:
Тетяна Гойденко