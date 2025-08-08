АРМА виявило елітну нерухомість, авто та катер у справі про привласнення держкоштів

На запит правоохоронців Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) провело пошук майна фігурантів справи про привласнення державних коштів в особливо великих розмірах під час закупівель.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на АРМА.

У результаті було виявлено:

14 об’єктів нерухомості;

3 земельні ділянки;

18 автомобілів;

люксовий катер;

14 одиниць зброї;

частки у статутному капіталі підприємств на понад 600 тис. грн.

Уся інформація про активи передана правоохоронним органам для подальшого арешту.

"Розкішні катери, елітна нерухомість, зброя — саме так виглядають “трофеї” за рахунок бюджету. Але сьогодні ці активи вже не в тіні. АРМА повертає їх у поле закону", — Павло Великоречанін, заступник Голови АРМА.

АРМА наголосила, що продовжує системно виявляти активи, пов’язані з економічними та корупційними злочинами, захищаючи інтереси держави та суспільства.

Окрім цього, раніше АРМА виявило нерухомість, транспорт, техніку та грошові кошти, що належать особам, підозрюваним у причетності до розкрадання державних коштів, виділених на будівництво в умовах воєнного стану.