- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
АРМА обнаружила элитную недвижимость, авто и катер по делу о присвоении госсредств
По запросу стражей порядка Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) провело поиск имущества фигурантов дела о присвоении государственных средств в особо крупных размерах при закупках.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на АРМА.
В результате было обнаружено:
- 14 объектов недвижимости;
- 3 земельных участка;
- 18 автомобилей;
- люксовый катер;
- 14 единиц оружия;
- доли в уставном капитале предприятий более чем на 600 тыс. грн.
Вся информация об активах передана правоохранительным органам для последующего ареста.
"Роскошные катера, элитная недвижимость, оружие - именно так выглядят "трофеи" за счет бюджета. Но сегодня эти активы уже не в тени. АРМА возвращает их в поле закона", - Павел Великореченин, заместитель Председателя АРМА.
АРМА подчеркнула, что продолжает системно выявлять активы, связанные с экономическими и коррупционными преступлениями, защищая интересы государства и общества.
Кроме того, ранее АРМА обнаружила недвижимость, транспорт, технику и денежные средства, принадлежащие лицам, подозреваемым в причастности к хищению государственных средств, выделенных на строительство в условиях военного положения.