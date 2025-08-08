АРМА обнаружила элитную недвижимость, авто и катер по делу о присвоении госсредств

По запросу стражей порядка Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) провело поиск имущества фигурантов дела о присвоении государственных средств в особо крупных размерах при закупках.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на АРМА.

В результате было обнаружено:

14 объектов недвижимости;

3 земельных участка;

18 автомобилей;

люксовый катер;

14 единиц оружия;

доли в уставном капитале предприятий более чем на 600 тыс. грн.

Вся информация об активах передана правоохранительным органам для последующего ареста.

"Роскошные катера, элитная недвижимость, оружие - именно так выглядят "трофеи" за счет бюджета. Но сегодня эти активы уже не в тени. АРМА возвращает их в поле закона", - Павел Великореченин, заместитель Председателя АРМА.

АРМА подчеркнула, что продолжает системно выявлять активы, связанные с экономическими и коррупционными преступлениями, защищая интересы государства и общества.

Кроме того, ранее АРМА обнаружила недвижимость, транспорт, технику и денежные средства, принадлежащие лицам, подозреваемым в причастности к хищению государственных средств, выделенных на строительство в условиях военного положения.