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Управляющий арестованных судов задолжал государству почти 25 млн грн: о ком речь

гривны
Соцвыплаты теперь будут выплачиваться через Пенсионный фонд / Depositphotos

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) выявило системные нарушения со стороны компании "Маринекс", управляющей арестованными морскими судами. Из-за невыполнения договорных обязательств бюджет недополучил почти 25 млн грн, из которых более 22 млн грн – гарантийные платежи, остальные – штрафы и пеня.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на АРМА.

АРМА требует погасить почти 25 млн грн долга

АРМА сообщила об обнаружении нарушений в деятельности частного предприятия "Маринекс", осуществляющего управление арестованными морскими судами. Из-за невыполнения договорных обязательств государственный бюджет недополучил значительные денежные средства.

По информации АРМА, компания не оплатила более 22 млн. грн. гарантийных платежей за период с апреля по июль 2025 года. Дополнительно начислено более 2,6 млн. грн. пени, штрафов и инфляционных потерь. Общий объем задолженности составляет около 24,9 млн. грн.

В связи с этим агентство вынесло управляющему два предписания по устранению нарушений и требует срочного перечисления причитающихся средств в бюджет.

Также АРМА уже подало иски в Хозяйственный суд по взысканию задолженности с управляющего арестованными судами. Кроме того, агентство усиливает систему превентивного мониторинга, которая будет предусматривать:

  • анализ финансовой отчетности управляющих;
  • проверку заключенных договоров;
  • выездные инспекции и контроль фактического состояния активов.

Напомним, в прошлом году АРМА подало иски в Хозяйственный суд Одесской области против частного предприятия "Маринекс", которое является управляющим 10 арестованных морских судов. Причиной обращения стало накопление долга по договорам управления, общая сумма которого превышает 16,6 млн грн.

Кроме того, АРМА уже выписывала предписание "Маринекс " из-за того, что оно не уплатило гарантийные платежи в бюджет (5,15 млн грн), не подало отчетность, не застраховало суда, не открыло отдельный счет, не стало на налоговый учет и не оплатило услуги оценщиков (340 тыс. грн).

Автор:
Ольга Опенько