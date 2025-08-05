Управитель арештованих суден заборгував державі майже 25 млн грн: про кого йдеться

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виявило системні порушення з боку компанії “Марінекс”, яка управляє арештованими морськими суднами. Через невиконання договірних зобов’язань бюджет недоотримав майже 25 млн грн, з яких понад 22 млн грн – гарантійні платежі, решта – штрафи та пеня.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на АРМА.

АРМА вимагає погасити майже 25 млн грн боргу

АРМА повідомило про виявлення порушень у діяльності приватного підприємства "Марінекс", яке здійснює управління арештованими морськими суднами. Через невиконання договірних зобов’язань державний бюджет недоотримав значні кошти.

За інформацією АРМА, компанія не сплатила понад 22 млн грн гарантійних платежів за період з квітня по липень 2025 року. Додатково нараховано понад 2,6 млн грн пені, штрафів та інфляційних втрат. Загальний обсяг заборгованості становить близько 24,9 млн грн.

У зв’язку з цим агентство винесло управителю два приписи щодо усунення порушень та вимагає термінового перерахування належних коштів до бюджету.

Також АРМА вже подало позови до Господарського суду щодо стягнення заборгованості з управителя арештованих суден. Окрім того, агентство посилює систему превентивного моніторингу, яка передбачатиме:

аналіз фінансової звітності управителів;

перевірку укладених договорів;

виїзні інспекції та контроль фактичного стану активів.

Нагадаємо, минулого року АРМА подало позови до Господарського суду Одеської області проти приватного підприємства "Марінекс", яке є управителем 10 арештованих морських суден. Причиною звернення стало накопичення боргу за договорами управління, загальна сума якого перевищує 16,6 млн грн.

Крім того, АРМА вже виписувало припис "Марінекс" через те, що воно не сплатило гарантійні платежі до бюджету (5,15 млн грн), не подало звітність, не застрахувало судна, не відкрило окремий рахунок, не стало на податковий облік та не оплатило послуги оцінювачів (340 тис. грн).