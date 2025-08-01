АРМА вимагає через суд понад 16 млн грн від управителя арештованих суден

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) подало позови до Господарського суду Одеської області проти приватного підприємства "Марінекс", яке є управителем 10 арештованих морських суден. Причиною звернення стало накопичення боргу за договорами управління, загальна сума якого перевищує 16,6 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на АРМА.

Мова йде про два окремі договори. Перший стосується судна Emmakris III, яке було передане в управління АРМА на підставі ухвали Печерського райсуду м. Києва. Другий охоплює дев’ять суден, серед яких Rondo, Svir, Avangard, а також кілька суден типу VolgoBalt та Omskiy — ці активи були передані АРМА за рішенням Личаківського райсуду м. Львова.

У квітні 2025 року судна офіційно були передані ПП "Марінекс" як управителю, обраному на відкритих торгах у Prozorro. Згідно з умовами укладених договорів, компанія зобов’язалася щомісяця сплачувати гарантовані платежі до державного бюджету незалежно від фактичної прибутковості управління активами.

Однак, як встановило АРМА, ці зобов’язання не були виконані.

Національне агентство вже виносило припис підприємству з вимогою усунути порушення та перерахувати кошти до бюджету, однак жодних дій з боку управителя вжито не було. У зв’язку з цим АРМА ініціювало судовий процес для примусового стягнення заборгованості.

У відомстві наголошують, що забезпечення виконання договорів управителями арештованого майна є частиною їхньої системної роботи із захисту інтересів держави.

Нагадаємо, раніше АРМА вже виписувало припис "Марінекс" через те, що воно не сплатило гарантійні платежі до бюджету (5,15 млн грн), не подало звітність, не застрахувало судна, не відкрило окремий рахунок, не стало на податковий облік та не оплатило послуги оцінювачів (340 тис. грн).