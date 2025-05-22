Управитель арештованих російських суден, серед яких Emmakris III, не платить гроші до держбюджету

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виписало припис приватному підприємству "Марінекс", яке є управителем 10 арештованих російських суден, включаючи суховантажне судно Emmakris III.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

За результатами аналізу поточного стану виконання договорів управління АРМА виявило, що приватне підприємство "Марінекс" не сплатило гарантійні платежі до бюджету (5,15 млн грн), не подало звітність, не застрахувало судна, не відкрило окремий рахунок, не стало на податковий облік та не оплатило послуги оцінювачів (340 тис. грн).

АРМА вимагає негайно виконати договірні зобов'язання та перерахувати вказані кошти до держбюджету.

У разі невиконання вимог АРМА має право розірвати договори та притягнути відповідальних осіб до адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, АРМА передало в управління арештовані судна, що належать компаніям, пов’язаним з Росією, компанії "Марінекс".

Відповідно до даних Youcontrol, уповноваженою особою ПП "Марінекс" є Самусенко Ірина. Основний вид діяльності компанії - обслуговування водного транспорту.

Про судно Emmakris III

Як наголошують в АРМА, серед переданих активів підприємству "Марінекс" також судно Emmakris III, арештоване рішенням Печерського районного суду м. Києва у квітні 2023 року. Це судно вперше передається в управління. Воно оцінено в майже 109 млн гривень.

Хоча судно не може залишати порт "Чорноморськ" згідно з ухвалою суду, воно може використовуватися як плавуче зерносховище.

Судно Emmakris III побудоване в 2000 році, має 7 трюмів з вантажопідйомністю 73 281 тонну дедвейту та осадкою 6,8 метра. Його загальна довжина складає 225 метрів, а ширина – 32,26 метра.

Реєстровим власником Emmakris III є компанія Greater Bloom Limited з ОАЕ, фактичним – російська компанія ТОВ Лінтер, зареєстрована в місті Ростов-на-Дону.

Також АРМА та Державна служба морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України вживають рішучих заходів задля запобігання незаконному виходу арештованих суден за межі території України.