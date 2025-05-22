Управляющий арестованных российских судов, среди которых Emmakris III, не платит деньги в госбюджет

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) выписало предписание частному предприятию "Маринекс", которое является управляющим 10 арестованных российских судов, включая сухогруз "Emmakris III".

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

По результатам анализа текущего состояния выполнения договоров управления АРМА обнаружило, что частное предприятие « Маринекс » не оплатило гарантийные платежи в бюджет (5,15 млн грн), не подало отчетность, не застраховало суда, не открыло отдельный счет, не стало на налоговый учет и не оплатило услуги оценщиков (340 тыс. грн).

АРМА требует немедленно выполнить договорные обязательства и перечислить указанные средства в госбюджет.

В случае невыполнения требований АРМА вправе расторгнуть договоры и привлечь ответственных лиц к административной ответственности.

Напомним, АРМА передало в управление арестованные суда, принадлежащие компаниям, связанным с Россией, компании "Маринекс".

Согласно данным Youcontrol, уполномоченным лицом ЧП "Маринекс" является Самусенко Ирина. Основной вид деятельности компании – обслуживание водного транспорта.

О судне Emmakris III

Среди переданных активов предприятию "Маринекс" также судно "Emmakris III", арестованное решением Печерского районного суда г. Киев в апреле 2023 года. Это судно в первый раз передается в управление. Оно оценено почти в 109 млн гривен.

Хотя судно не может покидать порт "Черноморск" согласно определению суда, оно может использоваться как плавучее зернохранилище.

Судно Emmakris III построено в 2000 году, имеет 7 трюмов с грузоподъемностью 73281 тонну дедвейта и осадкой 6,8 метра. Его общая длина составляет 225 метров, а ширина – 32,26 метра.

Регистровым владельцем Emmakris III является компания Greater Bloom Limited из ОАЭ, фактическим – российская компания ООО Линтер, зарегистрированная в городе Ростов-на-Дону.

Также АРМА и Государственная служба морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины принимают решительные меры для предотвращения незаконного выхода арестованных судов за пределы территории Украины.