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АРМА обнаружила активы злоумышленников, причастных к хищению средств на строительстве во время войны
Агентство по розыску и менеджменту активов Украины (АРМА) выявило недвижимость, транспорт, технику и денежные средства, принадлежащие лицам, подозреваемым в причастности к хищению государственных средств, выделенных на строительство в условиях военного положения.
Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.
Розыск активов осуществлялся по запросу правоохранительного органа в рамках досудебного расследования.
По версии следствия чиновники организовали преступную схему, в рамках которой через подконтрольные компании осуществляли строительные работы ненадлежащего качества и закупку материалов по завышенным ценам. Речь идет об использовании бюджетных средств, предназначенных для восстановления объектов в период действия военного положения.
В результате проведенных мероприятий работники Департамента цифрового развития, выявления и розыска активов АРМА установили:
- жилую и нежилую недвижимость;
- пять автомобилей;
- сельскохозяйственную технику;
- земельные участки;
- взносы в уставный капитал предприятий на сумму около 1,5 млн грн;
- денежные средства в разных валютах на банковских счетах — в общей сложности более 2 млн. грн.
"Каждый выявленный актив — это шаг к справедливости и реальному возмещению ущерба государству. В условиях войны задача АРМА — эффективное управление такими арестованными активами, чтобы они работали на укрепление обороны Украины", — отметил заместитель председателя агентства Павел Великоречанин.
Информация об активах уже передана в орган досудебного расследования для ареста и последующей передачи в управление АРМА.
Добавим, АРМА увеличило депозитный портфель на 9 млн грн. Денежные средства будут направлены на пополнение государственного бюджета Украины.