За первый квартал АРМА передало в госбюджет почти 3 миллиарда гривен

В первом квартале 2025 года Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами ( АРМА ) обеспечило поступление почти 3 миллиардов гривен в государственный бюджет.

Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

Общая сумма поступлений включает:

2,5 млрд грн — от управления денежными средствами и облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ);

273,48 млн грн — от реализации арестованных активов;

93,62 млн грн — от управления другими активами, переданными в управление АРМА.

Кроме того, из 8 миллиардов гривен, направленных на нужды Вооруженных Сил Украины путем приобретения военных ОВГЗ, уже 2,3 миллиарда гривен пополнили Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Успешное выполнение этих задач стало возможным благодаря тесному сотрудничеству АРМА со Службой безопасности Украины, Государственным бюро расследований, Национальным антикоррупционным бюро, Бюро экономической безопасности, Национальной полицией, НАПК и Офисом Генерального прокурора.

Добавим, АРМА увеличила депозитный портфель на 9 млн грн. Денежные средства будут направлены на пополнение государственного бюджета Украины.