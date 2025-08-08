Запланована подія 2

Продажа активов: АРМА продало арестованные минералы почти на 1,7 млн грн

АРМА реализовало партию глистов и камней

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) через электронную площадку Prozorro.Sale реализовало арестованные минералы около 1,7 миллиона гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу АРМА.

Продажа арестованных активов

АРМА продало более 1,48 тонны глесита и около 700 граммов камней, которые по химическим свойствам отличаются от сукцинита.

Аукцион организовало частное предприятие "Тендер Онлайн" - специализированный субъект реализации, выбранный через открытый конкурс.

В торгах приняли участие три участника. По итогам прозрачного аукциона активы были реализованы за 1,7 млн грн – это почти втрое превысило стартовую цену в 625 тыс. грн.

Вырученные средства пополнят депозитный портфель АРМА и будут направлены на нужды Сил обороны Украины.

Напомним, АРМА объявило о реализации партии железорудных окатышей общим объемом 14 673 тонны, хранящихся в 215 железнодорожных вагонах. Эти ресурсы, изъятые в рамках санкционной политики, имеют русское происхождение.

Автор:
Ольга Опенько