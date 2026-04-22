Экономика России балансирует на грани рецессии: почему нефтяные деньги не спасают

нефть
Европа не поддержала ослабление нефтяных санкций США против РФ / Depositphotos

Дополнительные доходы от продажи нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке не помогут России восстановить экономический рост. Страна находится на грани рецессии, а государственные ресурсы все чаще устремляются на военное производство.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Вloomberg.

На прошлой неделе Путин публично признал, что экономика страны находится в затруднительном положении, требуя от министров и центрального банка объяснений, почему рост замедляется, несмотря на его требование, что спад необходимо избежать.

В первом квартале текущего года ВВП России, по всей вероятности, сократился после того, как промышленное производство упало почти на 2% за первые два месяца. Правительство признает, что экономическая ситуация стала значительно сложнее из-за дефицита рабочей силы, высоких процентных ставок и бюджетных ограничений.

Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global, отмечает: "Хотя более высокие цены на нефть... могут принести дополнительные 1–3 триллиона рублей доходов в бюджет в 2026 году, российская экономика сталкивается со значительными рисками и высокие цены на нефть не помогут ей избежать".

Дорогая нефть может помочь экспортерам, на которых приходится около четверти бюджетных поступлений, но она не может компенсировать падение производства и остановку инвестиций при таких жестких фискальных условиях.

Проблема в том, что бюджетные расходы стимулируют спрос, но не предложение, поскольку продукция направляется на войну против Украины. Это усиливает инфляцию, из-за чего центральный банк вынужден удерживать высокие процентные ставки, отягчающие бизнес. Хотя ставка была снижена до 15%, ее реальная стоимость остается на уровне более 9%.

Ситуацию усложняет и глобальный фактор. Конфликт на Ближнем Востоке может привести к удорожанию импортной электроники и компонентов для полупроводников. Это напрямую влияет на цены внутри России. Кроме того, некоторые сектора бизнеса оказались в состоянии "глубокой шоковой заморозки" из-за нехватки инвестиций. Экономисты отмечают, что в текущих условиях любые попытки импортозамещения становятся экономически невыгодными.

Российские политики также опасаются роста логистических затрат и беспокоятся, что цены на продукты питания могут оставаться повышенными гораздо дольше, чем цены на нефть.

Напомним, в апреле добыча нефти в России может добиться самого низкого показателя за последние шесть лет. Основной причиной снижения является повреждение нефтеперерабатывающих заводов и экспортных портов в результате атак украинских беспилотников, а также прекращение поставок сырой нефти по трубопроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию.

Автор:
Татьяна Ковальчук