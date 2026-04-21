Россия вынуждена сократить добычу нефти из-за атак украинских дронов — Reuters

В апреле добыча нефти в России может добиться самого низкого показателя за последние шесть лет. Основной причиной снижения является повреждение нефтеперерабатывающих заводов и экспортных портов в результате атак беспилотников, а также прекращение поставок сырой нефти по трубопроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters, со ссылкой на собственные источники.

По оценкам специалистов, объемы добычи сократились на 300 000-400 000 баррелей в сутки по сравнению с началом года. Некоторые аналитические данные, в том числе расчеты агентства Reuters, указывают на еще более существенное падение: от 500 000 до 600 000 баррелей в сутки по сравнению с показателями конца 2025 года. В то же время, ежемесячное снижение не обязательно свидетельствует о годовом падении производства.

Украина активно атакует энергетическую инфраструктуру, обеспечивающую около четверти доходов российского бюджета с целью ослабления военной экономики. Поражения потерпели ключевые порты на западе страны, в частности, Усть-Луга, Приморск, Новороссийск и Высоцк, а также ряд нефтеперерабатывающих заводов. Однако потенциальные экономические потери России от падения добычи частично нивелируются высокими ценами на нефть, обусловленными кризисом поставок из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Как отмечает агентство, исторически российская добыча нефти достигла пика в конце 1980-х годов, после чего резко упала из-за распада СССР и отсутствия инвестиций. Восстановление показателей произошло в 2000-х и 2010-х годах с достижением постсоветского максимума в 2019 году.

В начале апреля сообщалось, что доходы России от морского экспорта нефти достигли наивысшего уровня с июня 2022 года. Основными факторами роста стали скачок мировых цен из-за конфликта на Ближнем Востоке и восстановления объемов поставок.