Росія змушена скоротити видобуток нафти через атаки українських дронів – Reuters

У квітні видобуток нафти в Росії може досягти найнижчого показника за останні шість років. Основною причиною зниження є пошкодження нафтопереробних заводів та експортних портів внаслідок атак безпілотників, а також припинення поставок сирої нафти трубопроводом "Дружба" до Угорщини та Словаччини.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters, з посиланням на власні джерела.

За оцінками фахівців, обсяги видобутку скоротилися на 300 000–400 000 барелів на добу порівняно з початком року. Деякі аналітичні дані, зокрема розрахунки агентства Reuters, вказують на ще суттєвіше падіння: від 500 000 до 600 000 барелів на добу порівняно з показниками кінця 2025 року. Водночас щомісячне зниження не обов'язково свідчить про річне падіння виробництва.

Україна активно атакує енергетичну інфраструктуру, яка забезпечує близько чверті доходів російського бюджету, з метою послаблення воєнної економіки. Ураження зазнали ключові порти на заході країни, зокрема Усть-Луга, Приморськ, Новоросійськ та Висоцьк, а також низка нафтопереробних заводів. Однак, потенційні економічні втрати Росії від падіння видобутку частково нівелюються високими цінами на нафту, зумовленими кризою поставок через конфлікт на Близькому Сході.

Як зазначає агентство, історично російський видобуток нафти досяг піку наприкінці 1980-х років, після чого різко впав через розпад СРСР та відсутність інвестицій. Відновлення показників відбулося у 2000-х та 2010-х роках, з досягненням пострадянського максимуму у 2019 році.

На початку квітня повідомлялося, що доходи Росії від морського експорту нафти досягли найвищого рівня з червня 2022 року. Основними чинниками зростання стали стрибок світових цін через конфлікт на Близькому Сході та відновлення обсягів постачань.