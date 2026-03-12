Видобуток нафти в Росії падає третій місяць поспіль

Видобуток сирої нафти в Росії скоротився третій місяць поспіль у лютому, що свідчить про вплив західних санкцій та атак українських безпілотників на російську нафтопереробну інфраструктуру.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

Згідно зі щомісячним звітом ОПЕК, російські компанії у лютому видобували в середньому 9,184 млн барелів сирої нафти на добу. Це найнижчий показник із серпня минулого року.

Обсяг видобутку, який не включає конденсат, на 56 тис. барелів на добу менший, ніж у січні. Крім того, він на 390 тис. барелів нижчий за квоту, дозволену Росії в межах угоди з ОПЕК та її союзниками.

Зниження відбулося на тлі накопичення мільйонів барелів російської нафти на танкерах, що простоюють у морі. Це свідчить про зменшення інтересу з боку потенційних покупців через енергетичні санкції Заходу.

Додатковий тиск на галузь спричинили удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах, які у лютому частково або повністю зупинили роботу низки великих підприємств.

Водночас ситуація може змінитися вже у березні. Ескалація конфлікту на Близькому Сході, яка фактично заблокувала судноплавство через Ормузьку протоку, змусила кількох регіональних виробників, зокрема Саудівську Аравію, скоротити видобуток.

Російська нафта при цьому не залежить від маршруту через Ормузьку протоку, щоб потрапити до покупців в Азії. Індія, яка останніми тижнями скорочувала закупівлі російської нафти під тиском США, відновила імпорт після того, як Вашингтон надав тимчасове 30-денне послаблення санкцій.

За інформацією джерел на ринку, індійські нафтопереробні компанії, зокрема Indian Oil Corp. та Reliance Industries, уже придбали близько 30 млн барелів непроданої російської нафти на спотовому ринку.

Експерти не виключають, що США можуть додатково послабити санкційний режим проти російської нафти, якщо постачання з Близького Сходу через Ормузьку протоку найближчим часом не відновиться.

Тим часом у Росії очікують поступового відновлення роботи нафтопереробних заводів у березні після ремонту пошкоджених об’єктів. Галузь також готується до сезонного зростання внутрішнього попиту на пальне, пов’язаного з початком аграрних робіт.

Зазначимо, що ціна російської нафти, що використовується для розрахунку податків, вперше з січня 2025 року перевищила закладений у бюджеті показник.