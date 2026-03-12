Запланована подія 2

Добыча нефти в России падает третий месяц подряд

Добыча сырой нефти в России сократилась третий месяц в феврале, что свидетельствует о влиянии западных санкций и атак украинских беспилотников на российскую нефтеперерабатывающую инфраструктуру.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg.

Согласно ежемесячному отчету ОПЕК, российские компании в феврале добывали в среднем 9,184 млн баррелей сырой нефти в сутки. Это самый низкий показатель с августа прошлого года.

Объем добычи, не включающий конденсат, на 56 тыс. баррелей в сутки меньше, чем в январе. Кроме того, он на 390 тыс. баррелей ниже квоты, разрешенной России в рамках соглашения с ОПЕК и ее союзниками.

Снижение произошло на фоне накопления миллионов баррелей российской нефти на простаивающих в море танкерах. Это свидетельствует об уменьшении интереса со стороны потенциальных покупателей из-за энергетических санкций Запада.

Дополнительное давление на отрасль повлекли за собой удары украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам, которые в феврале частично или полностью остановили работу ряда крупных предприятий.

В то же время ситуация может измениться уже в марте. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке, фактически заблокировавшая судоходство через Ормузский пролив, заставила нескольких региональных производителей, в частности Саудовскую Аравию, сократить добычу.

Российская нефть при этом не зависит от маршрута через Ормузский пролив, чтобы попасть к покупателям в Азии. Индия, которая в последние недели сокращала закупки российской нефти под давлением США, возобновила импорт после того, как Вашингтон предоставил временное 30-дневное ослабление санкций.

По информации источников на рынке, индийские нефтеперерабатывающие компании, в частности, Indian Oil Corp. и Reliance Industries уже приобрели около 30 млн баррелей непроданной российской нефти на спотовом рынке.

Эксперты не исключают, что США могут дополнительно ослабить санкционный режим против российской нефти, если поставки с Ближнего Востока через Ормузский пролив в ближайшее время не возобновятся.

Между тем, в России ожидают постепенного возобновления работы нефтеперерабатывающих заводов в марте после ремонта поврежденных объектов. Отрасль также готовится к сезонному росту внутреннего спроса на горючее, связанному с началом аграрных работ.

Отметим, что цена используемой для расчета налогов российской нефти впервые с января 2025 года превысила заложенный в бюджете показатель.

Автор:
Татьяна Гойденко