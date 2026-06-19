Украина открывает доступ к информации о трофейном оружии РФ: как работает новый портал

Министерство обороны Украины запустило государственный портал TrophyLab, открывающий инженерам, ученым и иностранным партнерам доступ к секретам российского вооружения. В базе уже собраны факты о более чем 115 трофейных образцах.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Полученные знания ускорят разработку средств противодействия в Украине и станут источником данных для усиления обороноспособности стран-партнеров.

"Мы убеждены: знания о технологиях противника не должны оставаться закрытыми. Они должны работать на тех, кто создает защиту", - отметил министр обороны Михаил Федоров.

Какая информация собрана?

Платформа TrophyLab аккумулирует данные подразделений Сил обороны Украины, Главного управления разведки и Службы безопасности Украины, а также профильных научных учреждений. Пользователи платформы получают доступ к каталогу чертежей, техническим данным и результатам анализа российского вооружения. Это общая база знаний, позволяющая использовать уже проведенные исследования и быстрее создавать решения по противодействию.

Платформа TrophyLab уже насчитывает:

свыше 115 трофейных образцов;

79 категорий и подкатегорий техники;

более 225 проведённых исследований.

Кроме онлайн-доступа к информации, на платформе открыта регистрация на получение образцов для проведения собственных оффлайн-исследований.

Кто может получить доступ?

Зарегистрироваться на платформе TrophyLab и получить доступ к каталогу могут:

научные организации Украины;

воинские части Сил обороны Украины;

украинские производители оборонных технологий;

государственные учреждения и оборонные ведомства стран-партнеров;

иностранные оборонные компании государств-партнеров, отвечающие требованиям Минобороны.

Для этого нужно перейти на сайт проекта TrophyLab. При регистрации все заявители проверяются на отсутствие каких-либо связей с Россией, отсутствие примененных к ним украинских или международных санкций и на соответствие другим обязательным критериям.

"Открытие доступа к информации о российском оружии усиливает возможности сил обороны для остановки врага на земле и в небе. Кроме того, это весомый вклад Украины в международную безопасность и обороноспособность стран-партнеров", — отметили в Минобороны.

Напомним, Кабмин поддержал новый порядок лицензирования оборонных технологий, созданных в Силах обороны. Он предусматривает передачу военных разработок в серийное производство посредством платного механизма лицензирования.