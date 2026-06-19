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Украина открывает доступ к информации о трофейном оружии РФ: как работает новый портал
Министерство обороны Украины запустило государственный портал TrophyLab, открывающий инженерам, ученым и иностранным партнерам доступ к секретам российского вооружения. В базе уже собраны факты о более чем 115 трофейных образцах.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Полученные знания ускорят разработку средств противодействия в Украине и станут источником данных для усиления обороноспособности стран-партнеров.
"Мы убеждены: знания о технологиях противника не должны оставаться закрытыми. Они должны работать на тех, кто создает защиту", - отметил министр обороны Михаил Федоров.
Какая информация собрана?
Платформа TrophyLab аккумулирует данные подразделений Сил обороны Украины, Главного управления разведки и Службы безопасности Украины, а также профильных научных учреждений. Пользователи платформы получают доступ к каталогу чертежей, техническим данным и результатам анализа российского вооружения. Это общая база знаний, позволяющая использовать уже проведенные исследования и быстрее создавать решения по противодействию.
Платформа TrophyLab уже насчитывает:
- свыше 115 трофейных образцов;
- 79 категорий и подкатегорий техники;
- более 225 проведённых исследований.
Кроме онлайн-доступа к информации, на платформе открыта регистрация на получение образцов для проведения собственных оффлайн-исследований.
Кто может получить доступ?
Зарегистрироваться на платформе TrophyLab и получить доступ к каталогу могут:
- научные организации Украины;
- воинские части Сил обороны Украины;
- украинские производители оборонных технологий;
- государственные учреждения и оборонные ведомства стран-партнеров;
- иностранные оборонные компании государств-партнеров, отвечающие требованиям Минобороны.
Для этого нужно перейти на сайт проекта TrophyLab. При регистрации все заявители проверяются на отсутствие каких-либо связей с Россией, отсутствие примененных к ним украинских или международных санкций и на соответствие другим обязательным критериям.
"Открытие доступа к информации о российском оружии усиливает возможности сил обороны для остановки врага на земле и в небе. Кроме того, это весомый вклад Украины в международную безопасность и обороноспособность стран-партнеров", — отметили в Минобороны.
Напомним, Кабмин поддержал новый порядок лицензирования оборонных технологий, созданных в Силах обороны. Он предусматривает передачу военных разработок в серийное производство посредством платного механизма лицензирования.