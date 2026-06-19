Україна відкриває доступ до інформації про трофейну зброю РФ: як працює новий портал

Міністерство оборони України запустило державний портал TrophyLab, який відкриває інженерам, науковцям та іноземним партнерам доступ до секретів російського озброєння. У базі вже зібрано факти про понад 115 трофейних зразків.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба відомства.

Отримані знання пришвидшать розробку засобів протидії в Україні та стануть джерелом даних для посилення обороноздатності країн-партнерів.

"Ми переконані: знання про технології противника не повинні залишатися закритими. Вони мають працювати на тих, хто створює захист", — зауважив міністр оборони Михайло Федоров.

Яка інформація зібрана?

Платформа TrophyLab акумулює дані від підрозділів Сил оборони України, Головного управління розвідки та Служби безпеки України, а також профільних наукових установ. Користувачі платформи отримують доступ до каталогу креслень, технічних даних і результатів аналізу російського озброєння. Це спільна база знань, яка дозволяє використовувати вже проведені дослідження та швидше створювати рішення протидії.

Платформа TrophyLab вже налічує:

понад 115 трофейних зразків;

79 категорій та підкатегорій техніки;

понад 225 проведених досліджень.

Окрім онлайн-доступу до інформації, на платформі відкрито реєстрацію на отримання зразків для проведення власних офлайн-досліджень.

Хто може отримати доступ?

Зареєструватись на платформі TrophyLab та отримати доступ до каталогу можуть:

наукові організації України;

військові частини Сил оборони України;

українські виробники оборонних технологій;

державні установи та оборонні відомства країн-партнерів;

іноземні оборонні компанії держав-партнерів, що відповідають вимогам Міноборони.

Для цього необхідно перейти на сайт проєкту TrophyLab. Під час реєстрації усі заявники перевіряються на відсутність будь-яких зв’язків з Росією, відсутність застосованих до них українських чи міжнародних санкцій та на відповідність іншим обов’язковим критеріям.

"Відкриття доступу до інформації про російську зброю посилює можливості Сил оборони для зупинки ворога на землі та в небі. Крім того, це вагомий внесок України у міжнародну безпеку та обороноздатність країн-партнерів", — зазначили в Міноборони.

Нагадаємо, Кабмін підтримав новий порядок ліцензування оборонних технологій, створених у Силах оборони. Він передбачає передачу військових розробок у серійне виробництво через платний механізм ліцензування.