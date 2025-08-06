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АРМА выставило на аукцион почти 15 тысяч тонн железорудных окатышей российского происхождения

АРМА, окатыши
АРМА продаст более 14 тысяч тонн железорудных окатышей российского происхождения / Depositphotos

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило о реализации партии железорудных окатышей общим объемом 14 673 тонны, хранящихся в 215 железнодорожных вагонах. Эти ресурсы, изъятые в рамках санкционной политики, имеют русское происхождение.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на АРМА .

Актив поделен на три отдельных лота с общей оценочной стоимостью 21 миллион гривен. Аукцион запланирован на 1 сентября, а прием предложений продлится до 31 августа, 20:00. Торги будут проводиться через электронную систему "Прозорро.Продажи".

Кроме стоимости лотов, победители торгов должны оплатить таможенные платежи, превышающие 15 миллионов гривен.

Все поступления от реализации активов будут направлены в государственный бюджет Украины и использованы для поддержки сил обороны.

Железорудные окатыши являются стратегическим сырьем для металлургии, а продажа российских активов в рамках государственной политики конфискации приближает Украину к экономической победе в войне.

Напомним, еще в ноябре 2024 года АРМА выставило на аукцион 2389 тонн окатышей железной руды российского происхождения, находящихся в 35 железнодорожных вагонах.

Автор:
Татьяна Гойденко