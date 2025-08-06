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АРМА виставило на аукціон майже 15 тисяч тонн залізорудних окатишів російського походження

АРМА, окатиші
АРМА продасть понад 14 тисяч тонн залізорудних окатишів російського походження / Depositphotos

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило про реалізацію партії залізорудних окатишів загальним обсягом 14 673 тони, що зберігаються у 215 залізничних вагонах. Ці ресурси, вилучені у межах санкційної політики, мають російське походження.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на АРМА.

Актив поділений на три окремі лоти із загальною оціночною вартістю 21 мільйон гривень. Аукціон запланований на 1 вересня, а прийом пропозицій триватиме до 31 серпня, 20:00. Торги проводитимуться через електронну систему "Прозорро.Продажі".

Окрім вартості лотів, переможці торгів мають сплатити митні платежі, що перевищують 15 мільйонів гривень.

Усі надходження від реалізації активів буде спрямовано до державного бюджету України та використано для підтримки Сил оборони.

Залізорудні окатиші є стратегічною сировиною для металургії, а продаж російських активів у межах державної політики конфіскації наближає Україну до економічної перемоги у війні.

Нагадаємо, ще в листопаді 2024 року АРМА виставило на аукціон 2389 тон окатишів залізної руди російського походження, що знаходяться в 35 залізничних вагонах.

Автор:
Тетяна Гойденко