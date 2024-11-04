АРМА реалізує активів майже на мільярд гривень

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) анонсує реалізацію арештованих активів оцінених у 819,92 млн грн, з яких 212,01 млн грн становлять митні платежі. Кошти з реалізації підуть прямо до державного бюджету України та на закупівлю військових облігацій.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

За її словами, найбільшу частку в загальній вартості становлять активи російського походження - окатиші, глинозем та брикети залізної руди, які сукупно оцінюються в понад 593 млн грн.

Серед активів, що підлягають реалізації:

Окатиші залізної руди російського походження об'ємом 14 673 тонн, розміщені у 215 залізничних вагонах, оціночною вартістю 25,9 млн грн

Глинозем російського походження об'ємом 6 228 тонн у 90 залізничних вагонах на суму 72,61 млн грн

Брикети залізної руди російського походження об'ємом 50 148,716 тонн, оцінені в 494,9 млн грн

Деревина сосна в кількості 1 093 колод загальним об'ємом 471,5475 м³ на суму 0,8 млн грн

Побутові речі в кількості 438 одиниць вартістю 3,3 млн грн

Електрообладнання Asic Bitman Antminer в кількості 538 одиниць на суму 0,5 млн грн

Повідомляється, що реалізація відбуватиметься через електронну систему Прозорро.Продажі, де всі зацікавлені особи зможуть взяти участь у торгах.

"Завдяки налагодженим процесам на Прозоро.Продажі бюджет щодня поповнюється надходженнями від реалізації арештованого майна. Тому, АРМА вбачає доцільність зміни ухвал суду з управління на реалізацію по тим активам де це можливо.Отож, уже готуємо відповідні звернення до органів досудового розслідування та РНБОУ", — наголосила Дума.

Раніше АРМА оголосило конкурс з відбору управителя та оцінювача на арештоване майно колишнього міністра внутрішніх справ часів президента-втікача Віктора Януковича Віталія Захарченка. Серед активів: елітні маєтки, земельні ділянки, квартири в центрі Києва та паркомісця.