АРМА виставило на продаж метал у вагонах на 30 млн грн

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило аукціон із продажу товарно-матеріальних цінностей — прутків і прокату чорних металів, завантажених у залізничні вагони. Початкова вартість лота — 30 мільйонів гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

На аукціон виставлено чорний метал

На продаж виставлено товарно-матеріальні цінності — прутки та прокат чорних металів, що перебувають у залізничних вагонах та вже завантажені для транспортування. Актив передано в управління АРМА згідно з рішенням Шевченківського районного суду міста Києва.

Організатором торгів виступає приватне підприємство "Тендер Онлайн". Незалежну оцінку провело ТОВ "Альянс-Укрекспорт Плюс".

Ринкова вартість активу становить 30,95 млн грн, з яких майже 15,86 млн грн — митні платежі.

Аукціон відбудеться на електронному майданчику Prozorro.Продажі. Подати пропозиції можна до 6 серпня 2025 року включно, до 20:00.

Нагадаємо, АРМА у 2025 році вже перерахувало до держбюджету України понад 4 млрд грн. З них 2,3 мільярда гривень були спрямовані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.