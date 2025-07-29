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Елітна нерухомість, яхти та літак: АРМА розшукало активи посадовця на понад 1,5 млн грн

гривні
Високопосадовець незаконно нажив мільйонні активи / Depositphotos

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) за запитом Національної поліції України виявило численні елітні активи посадовця, який роками зловживав службовим становищем для незаконного збагачення.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба АРМА.

АРМА розшукало елітні активи 

Серед знайденого майна:

  • 22 об’єкти нерухомості в Україні;
  • 9 земельних ділянок;
  • 6 елітних автомобілів;
  • корпоративні права в українських компаніях на понад 1,5 млн грн;
  • 4 одиниці морського транспорту;
  • приватний літак.

Також за кордоном встановлено:

  • елітну нерухомість у центрі Мілана (Італія);
  • два автомобілі в Люксембурзі;
  • корпоративні права в люксембурзькій компанії на суму 12 тис. євро, що належать членам родини посадовця.

Усі виявлені активи передані правоохоронним органам для арешту, подальшого процесуального супроводу та передачі в управління АРМА.

Нагадаємо, АРМА у 2025 році вже перерахувало до держбюджету України понад 4 мільярди гривень. З них 2,3 мільярда гривень були спрямовані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Автор:
Ольга Опенько