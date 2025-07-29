Элитная недвижимость, яхты и самолет: АРМА разыскало активы чиновника более чем на 1,5 млн грн

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) по запросу Национальной полиции Украины выявило многочисленные элитные активы должностного лица, годами злоупотреблявшего служебным положением для незаконного обогащения.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба АРМА.

АРМА разыскало элитные активы

Среди найденного имущества:

22 объекта недвижимости в Украине;

9 земельных участков;

6 элитных автомобилей;

корпоративные права в украинских компаниях более чем на 1,5 млн грн;

4 единицы морского транспорта;

частный самолет.

Также за границей установлено:

элитную недвижимость в центре Милана (Италия);

два автомобиля в Люксембурге;

корпоративные права в люксембургской компании на сумму 12 тыс. евро, принадлежащих членам семьи должностного лица.

Все выявленные активы переданы правоохранительным органам для ареста, последующего процессуального сопровождения и передачи в управление АРМА.

Напомним, АРМА в 2025 году уже перечислило в госбюджет Украины более 4 миллиардов гривен. Из них 2,3 миллиарда гривен были направлены в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.