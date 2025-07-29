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Элитная недвижимость, яхты и самолет: АРМА разыскало активы чиновника более чем на 1,5 млн грн
Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) по запросу Национальной полиции Украины выявило многочисленные элитные активы должностного лица, годами злоупотреблявшего служебным положением для незаконного обогащения.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба АРМА.
АРМА разыскало элитные активы
Среди найденного имущества:
- 22 объекта недвижимости в Украине;
- 9 земельных участков;
- 6 элитных автомобилей;
- корпоративные права в украинских компаниях более чем на 1,5 млн грн;
- 4 единицы морского транспорта;
- частный самолет.
Также за границей установлено:
- элитную недвижимость в центре Милана (Италия);
- два автомобиля в Люксембурге;
- корпоративные права в люксембургской компании на сумму 12 тыс. евро, принадлежащих членам семьи должностного лица.
Все выявленные активы переданы правоохранительным органам для ареста, последующего процессуального сопровождения и передачи в управление АРМА.
Напомним, АРМА в 2025 году уже перечислило в госбюджет Украины более 4 миллиардов гривен. Из них 2,3 миллиарда гривен были направлены в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.