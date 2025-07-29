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Элитная недвижимость, яхты и самолет: АРМА разыскало активы чиновника более чем на 1,5 млн грн

гривны
Высокопоставленное должностное лицо незаконно нажило миллионные активы / Depositphotos

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) по запросу Национальной полиции Украины выявило многочисленные элитные активы должностного лица, годами злоупотреблявшего служебным положением для незаконного обогащения.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба АРМА.

АРМА разыскало элитные активы

Среди найденного имущества:

  • 22 объекта недвижимости в Украине;
  • 9 земельных участков;
  • 6 элитных автомобилей;
  • корпоративные права в украинских компаниях более чем на 1,5 млн грн;
  • 4 единицы морского транспорта;
  • частный самолет.

Также за границей установлено:

  • элитную недвижимость в центре Милана (Италия);
  • два автомобиля в Люксембурге;
  • корпоративные права в люксембургской компании на сумму 12 тыс. евро, принадлежащих членам семьи должностного лица.

Все выявленные активы переданы правоохранительным органам для ареста, последующего процессуального сопровождения и передачи в управление АРМА.

Напомним, АРМА в 2025 году уже перечислило в госбюджет Украины более 4 миллиардов гривен. Из них 2,3 миллиарда гривен были направлены в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Автор:
Ольга Опенько