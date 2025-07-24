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Присвоение военного имущества: АРМА получило 100 млн грн по делу о растрате в обороне

деньги
АРМА взяло под управление средства по уголовному производству / Depositphotos

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) приняло в управление около 100 миллионов гривен наличными, изъятыми в рамках уголовного производства по растрате военного имущества во время военного положения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба АРМА.

АРМА передано 100 млн грн

АРМА взяла в управление денежные средства, изъятые в рамках дела о растрате военного имущества во время военного положения. Решение принято в соответствии с постановлением Лычаковского суда Львова.

Речь идет о:

  • 2,73 млн грн;
  • 1,82 млн долл.;
  • 425, 86 тыс евро.

Денежные средства были изъяты во время обысков у фигурантов дела. Передача активов в управление АРМА состоялась на основании ходатайства следователя ГБР во Львове и по согласованию с прокурором Львовской специализированной прокуратуры в сфере обороны.

Как отмечают в агентстве, изъятые суммы уже зачислены на счета АРМА и используются через финансовые инструменты для поддержки экономики Украины.

Напомним, АРМА в 2025 году уже перечислила в госбюджет Украины более 4 млрд гривен. Из них 2,3 миллиарда гривен были направлены Фонду ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Автор:
Ольга Опенько